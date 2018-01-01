Президент Південної Кореї закликає США і КНДР зменшити вимоги для початку переговорів

Вашингтон вимагає від Пхеньяну відмови від ядерної зброї по результатам переговорів

Очільник Республіки Корея заявив в понеділок про те, що і Вашингтон, і Пхеньян мають зменшити вимоги щодо можливості початку між ними прямого діалогу. Дану заяву Мун Чже-ін зробив в рамках переговорів із віце-прем’єром КНР Лю Яньдун. Причиною такої заяви, за словами президента Республіки Корея, стало те, що нещодавно КНДР чітко



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Мун Чже-ін

Вашингтон вимагає від Пхеньяну відмови від ядерної зброї по результатам переговорів

Очільник Республіки Корея заявив в понеділок про те, що і Вашингтон, і Пхеньян мають зменшити вимоги щодо можливості початку між ними прямого діалогу. Дану заяву Мун Чже-ін зробив в рамках переговорів із віце-прем’єром КНР Лю Яньдун.

Причиною такої заяви, за словами президента Республіки Корея, стало те, що нещодавно КНДР чітко продемонструвала готовність до початку діалогу із США. Так само США заявляють постійно, що вони готові до діалогу. Як наслідок, Вашингтон має зменшити свої вимоги щодо початку прямого діалогу, а Пхеньян має показати бажання провести денуклерізацію. При цьому критично важливо, як наголосив Мун Чже-ін, щоб США і КНДР зробили це якомога раніше. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Делегація КНДР, яка перебувала в Республіці Корея під час церемонії закриття Зимових олімпійських ігор, заявила про те, що відкрита до діалогу із Вашингтоном. Окрім того північнокорейська делегація прийняла участь в прийомі, який був організований Міністерством об’єднання Республіки Корея, під час якої обговорювалися питання міжкорейського діалогу.

Зі свого боку Вашингтон заявив про те, що будь-які переговори із КНДР мають привести в кінці кінців до відмови даної країни від ядерної зброї. Окрім того було чітко підтверджено готовність США і далі разом із міжнародними партнерами продовжувати політику тиску на Пхеньян за допомогою санкцій.