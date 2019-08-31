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    Президент пообіцяв «гучну історію» про фінансування партії Медведчука

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    <span>У&nbsp;травні 2019 року Віктор Медведчук був обраний головою політради Опоплатформи</span> - Президент пообіцяв «гучну історію» про фінансування партії Медведчука
    У травні 2019 року Віктор Медведчук був обраний головою політради Опоплатформи

    Зеленський заявив, що у нього є питання щодо фінансування партії, лідером якої є Медведчук

    Президент Володимир Зеленський заявив, що «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

    Про це глава держави сказав у інтерв’ю «1+1».

    «Там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об’єднання і хто вони такі», — зазначив він.

    Зеленський додав, що «є велике питання», звідки у цієї політсили гроші на фінансування своєї діяльності, зокрема на фінансування телеканалів.

    «Партія Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об’єднання і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді – обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться», — резюмував президент.

    Водночас президент визнав, що його не цікавить власний рейтинг, бо він розуміє, що матиме помилки.

    «Вони не є проросійські чи антиросійські. Я у свої кроках, словах говорю тільки про Україну. Хто інші країни – мене це зовсім не цікавить. Мені головне, щоб вони не підтримували бойовиків і щоб вони не були на нашій території, щоб їхні солдати і військові не були на території Донбасу і щоб ми припинили війну – все, що мене цікавить», - констатував глава держави. 

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