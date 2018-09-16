Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото
-
Розсилка
Керсті Кальюлайд
Керсті Кальюлайд взяла участь у Всесвітньому дні чистоти
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у Всесвітній день чистоти взяла участь у прибиранні міського парку в українському місті Дніпро.
«Я беру участь у Всесвітньому дні чистоти, у Дніпрі, де допомагаю очистити міський парк. Ми всі повинні зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Ми всі можемо сприяти сьогодні, аби наше середовище стало більш чистим і красивим», — повідомила вона.
Після прибирання, вона зазначила журналістам, що у парку дуже багато сміття.
Всесвітній день прибирання проводиться, аби привернути увагу людей до проблеми забруднення планети. В цей день волонтери в різних країнах світу створюють «зелену хвилю».
Джерело: Громадське