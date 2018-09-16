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    Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото

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    Керсті Кальюлайд - Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото
    Керсті Кальюлайд

    Керсті Кальюлайд взяла участь у Всесвітньому дні чистоти

    Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у Всесвітній день чистоти взяла участь у прибиранні міського парку в українському місті Дніпро.

    «Я беру участь у Всесвітньому дні чистоти, у Дніпрі, де допомагаю очистити міський парк. Ми всі повинні зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Ми всі можемо сприяти сьогодні, аби наше середовище стало більш чистим і красивим», — повідомила вона.

    Після прибирання, вона зазначила журналістам, що у парку дуже багато сміття.

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    Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото
    Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото
    Президент Естонії поприбирала парк у Дніпрі: фото

    Всесвітній день прибирання проводиться, аби привернути увагу людей до проблеми забруднення планети. В цей день волонтери в різних країнах світу створюють «зелену хвилю».

    Джерело: Громадське

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