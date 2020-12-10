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    Елітний позашляховик за посаду. Президента Академії аграрних наук викрили на корупції

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    Слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення. - Елітний позашляховик за посаду. Президента Академії аграрних наук викрили на корупції
    Слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення.
    Фото: Нацполіція

    Досудове розслідування триває

    Правоохоронці викрили президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало в одержанні неправомірної вигоди за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків, повідомили в пресслужбі Національної поліції.

    Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

    «За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

    Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до правопорушення.

    До речі, торік у листопаді слідчі викрили керівників Національної академії аграрних наук України та структурних підрозділів, які налагодили схему розкрадання та привласнення майна академії. Тоді під час обшуків у приміщенні НААН поліцейські вилучили арсенал зброї. 

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    Теги: корупція в Україні освіта розслідування поліція корупція
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