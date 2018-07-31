Прикордонники затримали організаторів каналу незаконної міграції



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Затримано 49 незаконних мігрантів – громадян Бангладеш, В’єтнаму, Афганістану, Сомалі, Пакистану, Непалу і М’янми

Прикордонники у взаємодії з Нацполіцією затримали двох організаторів каналу незаконної міграції громадян країн Південно-Східної Азії і Африки в Харківській і Луганській областях, повідомляє Держприкордонслужба.

«У період з лютого цього року під час розробки злочинного угруповання правоохоронці задокументували 11 епізодів протиправної діяльності 22 осіб», – йдеться в повідомленні.

Вони діяли на території Луганської, Харківської, Одеської областей та в Києві.

З метою викриття кола осіб, причетних до протиправної діяльності, незаконних мігрантів затримували на різних етапах їх переправлення каналом. Загалом було затримано 49 незаконних мігрантів – громадян Бангладеш, В’єтнаму, Афганістану, Сомалі, Пакистану, Непалу і М’янми, зазначають прикордонники.

«У більшості випадків затримань разом з нелегалами затримувалися особи, які їх зустрічали, а це громадяни України, В’єтнаму, Сомалі та Афганістану», – повідомляє прес-служба.

В ході подальших слідчих дій протягом липня оперативники Держприкордонслужби затримали в Харкові організатора каналу і його посібника.

Ще одного з організаторів каналу незаконної міграції оперативники спільно з бійцями окремого загону оперативного реагування «Дозор» затримали в Луганській області.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчі дії, повідомили у Держприкордонслужбі.