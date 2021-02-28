Прогноз погоди на перші дні весни: невеликий сніг та ожеледиця

На дорогах, крім півдня та сходу країни, подекуди можлива ожеледиця

Температура коливатиметься від трьох градусів тепла до трьох градусів морозу

З першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ. Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру, оприлюдненому у неділю, 28 лютого.

Прогноз погоди на 1 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Так, найближчої ночі на Правобережжі та крайньому сході країни, а 2-3 березня у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг і дощ.

На решті території переважно без опадів.

Як зазначається, на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди можлива ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу.

Прогноз погоди на 2 березня. Джерело: Укргідрометцентр

У вівторок, 2 березня, на сході країни до 6° морозу; вдень 1-7° тепла.

На Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях – 6-12° тепла.

Прогноз погоди на 3 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Крім того, 1-3 березня на річках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та Прип'ятi очікується продовження поступового пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,5 м., місцями можливе затоплення заплав.