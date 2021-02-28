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    Прогноз погоди на перші дні весни: невеликий сніг та ожеледиця

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    На дорогах, крім півдня та сходу країни, подекуди можлива ожеледиця <br /> - Прогноз погоди на перші дні весни: невеликий сніг та ожеледиця

    На дорогах, крім півдня та сходу країни, подекуди можлива ожеледиця

    Фото з відкритих джерел

    Температура коливатиметься від трьох градусів тепла до трьох градусів морозу

    З першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ. Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру, оприлюдненому у неділю, 28 лютого.

    Прогноз погоди на 1 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    Прогноз погоди на 1 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    Так, найближчої ночі на Правобережжі та крайньому сході країни, а 2-3 березня у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг і дощ.

    На решті території переважно без опадів.

    Як зазначається, на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди можлива ожеледиця.

    Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу.

    Прогноз погоди на 2 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    Прогноз погоди на 2 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    У вівторок, 2 березня, на сході країни до 6° морозу; вдень 1-7° тепла.

    На Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях – 6-12° тепла.

    Прогноз погоди на 3 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    Прогноз погоди на 3 березня. Джерело: Укргідрометцентр

    Крім того, 1-3 березня на річках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та Прип'ятi очікується продовження поступового пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,5 м., місцями можливе затоплення заплав.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна дощ
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