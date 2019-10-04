Прогноз погоди на п'ятницю: в Україну повертаються дощі та похолодання



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У Києві очікується дощ, температура вдень 11-13°

В Україні сьогодні температура повітря знизиться вночі до 7-12°, вдень до 10-15°, майже скрізь очікуються дощі, у центральних та південних областях подекуди з грозою.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі у північних, більшості західних і центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім заходу, Приазов'я та Криму, дощі, у центральних та південних областях подекуди з грозою. Вітер південний з переходом на заході та півночі країни на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних, більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 16°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 10-15°, у Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях до 19°; на решті території 20-25°; у Карпатах протягом доби 1-6° тепла.

У Києві сьогодні також буде завтра дощ, вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.