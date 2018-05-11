Прокурора Донецької області затримали на хабарі у $15 тисяч

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Прокурор вимагав хабар за зміну міри запобіжного заходу із тримання під вартою на інший

Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки України викрила на хабарі прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області.

Про це йдеться у повідомеленні прес-служби Генеральної прокуратури:

«Досудовим слідством встановлено, що прокурор прокуратури Донецької області здійснюючи нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у формі процесуального керівництва, з грудня 2017 року вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні грошові кошти в сумі 15 тис доларів США за зміну міри запобіжного заходу із тримання під вартою на інший».

Посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України, за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання хабаря).