Пункт пропуску Станиця Луганська тимчасово закриють



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КПП закриють у суботу, 11 серпня

Робота пішохідного пункту пропуску буде припинена в суботу у зв'язку з розмінуванням території

Єдиний пішохідний пункт пропуску в Луганській області Станиця Луганська закриють для розмінування території.

Про це повідомляє Станично-Луганська райдержадміністрація на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 10 серпня.

Згідно з повідомленням, пункт пропуску буде закритий в суботу з 10:00 до 13:00.

«11 серпня з 10:00 до 13:00 буде припинена робота Станично-Луганського КПВВ у зв'язку з розмінуванням території, прилеглої до пункту пропуску», - наголошується в повідомленні.

Із 6 серпня почалося облаштування сервісної зони контрольного пункту в'їзду-виїзду Станиця Луганська без припинення його роботи. У той же час пропуск громадян буде припинено з 27 по 31 серпня включно.