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    Пункт пропуску Станиця Луганська тимчасово закриють

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    <p>КПП закриють у суботу, 11 серпня</p> - Пункт пропуску Станиця Луганська тимчасово закриють

    КПП закриють у суботу, 11 серпня

    Робота пішохідного пункту пропуску буде припинена в суботу у зв'язку з розмінуванням території

    Єдиний пішохідний пункт пропуску в Луганській області Станиця Луганська закриють для розмінування території.

    Про це повідомляє Станично-Луганська райдержадміністрація на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 10 серпня.

    Згідно з повідомленням, пункт пропуску буде закритий в суботу з 10:00 до 13:00.

    «11 серпня з 10:00 до 13:00 буде припинена робота Станично-Луганського КПВВ у зв'язку з розмінуванням території, прилеглої до пункту пропуску», - наголошується в повідомленні.

    Із 6 серпня почалося облаштування сервісної зони контрольного пункту в'їзду-виїзду Станиця Луганська без припинення його роботи. У той же час пропуск громадян буде припинено з 27 по 31 серпня включно.

     

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