Рабинович: новий президент України має бути таким, як Трамп



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Вадим Рабінович

Політик зауважив, що сьогодні найбільше зростання ВВП в Сполучених Штатах

Українські політики повинні вчитися виконувати свої передвиборні обіцянки у американського президента Дональда Трампа. Таку думку висловив народний депутат та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в ефірі авторської програми «Хто кому Рабинович» на телеканалі «112 Україна».

«Я вже неодноразово повторював, що у мене в офісі висить табличка - «Вчися у Трампа!». Все, що він обіцяв, він робить. Сьогодні найбільше зростання ВВП в Сполучених Штатах. Він зробив Америку найбільш процвітаючою країною. Вчіться у Трампа - таким повинен бути президент України, таким має бути уряд і такими повинні бути всі політики України. Не придумуйте собі нічого нового - зробіть хоча б те, що пообіцяли, а потім розповідайте, як ми будемо жити далі», - закликав парламентар.

На його думку, в історії України не було дійсно сильних політиків, оскільки влада в нашій країні передається по колу одним і тим же людям. «Черчілль, Трамп, Рузвельт - політики, які пропонували свої ефективні програми. Народи їх вибрали, дали проявити себе, і вони стали великими політиками і зробили великими свої народи. А ми передаємо по колу владу в Україні трьом-чотирьом людям, і не даємо народитися на політичній арені новим Трампам. І ходимо, запитуємо, де вони, хоча самі для цього нічого не зробили. Тому треба давати шанс політикам новим, а не вибирати кожен раз старих. І тоді у нас будуть свої Черчіллі, свої Трампи», - переконаний народний депутат.

Лідер партії «За життя» закликав українців голосувати на виборах тільки за тих кандидатів, які ще не надокучили. «Не можна голосувати за тих, хто вже кілька разів обкрадав країну. Вони не поводитимуться краще в наступних скликаннях. 26 років «ніхто не крав», а країна розкрадена. Давайте виберемо нових людей, яких не грабували країну. І тоді ми не будемо боятися нікого і нічого», - резюмував Рабинович.