Рада дозволила участь іноземних військ у навчаннях на території України

У 2018 році в Україні плануються шість багатонаціональних навчань

Верховна Рада України схвалила рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях, які будуть проводитися у 2018 році. За відповідний проект закону проголосувало 235 депутатів. «Для участі в шести багатонаціональних навчаннях залучаються підрозділи Збройних



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Багатонаціональні навчання на території України

У 2018 році в Україні плануються шість багатонаціональних навчань

Верховна Рада України схвалила рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях, які будуть проводитися у 2018 році. За відповідний проект закону проголосувало 235 депутатів.

«Для участі в шести багатонаціональних навчаннях залучаються підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань України. До цих навчань планується залучити понад 14 тис. військовослужбовців України. З боку наших партнерів очікується залучення близько 8 тисяч іноземних учасників навчань», - зазначив перший заступник міністра оборони Іван Руснак під час доповіді законопроекту.

Відповідно до плану проведення військових навчань у поточному році, парламент схвалив допуск у рамках військового співробітництва підрозділів збройних сил США та інших держав-членів НАТО.

Згідно з планом, передбачається допуск до 3 тисяч військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів на строк до 365 діб у січні–грудні 2018 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил.

Також схвалено допуск підрозділів держав-членів НАТО та держав–учасниць програми «Партнерство заради миру» у кількості до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів на строк до 16 діб у червні–листопаді 2018 року в рамках українсько-американського навчання «Репід Трайдент – 2018».

Крім того, Рада схвалила допуск військових інших держав для участі в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз – 2018» на строк до 25 діб у червні–жовтні 2018 року.

Також іноземні військові допускаються для участі в навчаннях «Світла Лавина – 2018», «Чисте Небо – 2018»; українсько-румунського навчання «Ріверіан – 2018».

Як повідомлялось, для забезпечення проведення цих навчань у поточному році передбачається використати 36 034,6 тис. гривень.