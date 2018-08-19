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    Радник Білого дому 30 годин свідчив у розслідуванні щодо Росії – ЗМІ

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    Радник Білого дому 30 годин свідчив у розслідуванні щодо Росії – ЗМІ

    Радник Білого дому Дональд МакҐан ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися

    Радник Білого дому активно співпрацював зі спеціальним прокурором, який розслідує втручання Росії у вибори 2016 року, повідомило видання The New York Times у суботу. Він також детально розповів про епізоди, які стосуються питання, чи перешкоджав президент Дональд Трамп здійсненню правосуддя, йдеться в матеріалі.

    Посилаючись на десяток нинішніх та колишніх чиновників Білого дому та інших осіб, ознайомлених зі справою, видання повідомило, що радник Білого дому Дональд МакҐан ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися.

    У суботу ввечері адвокат МакҐана підтвердив, що радник Білого дому співпрацював із командою Мюллера.

    «Пан МакҐан відповідав на запитання слідчих спецпрокурора повною мірою та чесно», – заявив Вільям Берк, зауваживши, що президент не просив МакГана утримуватися від обговорення будь-яких питань.

    Згідно з New York Times, МакҐан добровільно дав слідчим щонайменше три інтерв'ю, що в сукупності складало 30 годин, протягом останніх дев'яти місяців. МакҐан описав гнів Трампа щодо розслідування відносно Росії та способи, якими президент закликав МакҐана реагувати на це.

    У суботу Дональд Трамп написав в Twitter, що він закликав МакҐана та співробітників Білого дому співпрацювати зі слідчими. Також колишній адвокат Трампа Джон Доуд сказав Reuters у суботу, що він знав про те, що МакҐан багато розмовляв із командою Мюллера.

    У неділю президент Трамп заявив, що йому не було чого приховувати від спеціального прокурора, і заперечив, що його провідний адвокат обернувся проти нього, співпрацюючи з розслідуванням.

    «Я дозволив йому і всім іншим свідчити – я не мусив», – написав Трамп у Твіттері.

    Трамп заявив, що видання зробило так, щоб здавалося, ніби МакҐан обернувся проти президента «в той час, як насправді це просто навпаки».

    Джерело: Голос Америки

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