Радник голови Херсонської облради вимагав $30 тис. за три ділянки на Арабатській стрілці



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Радник голови Херсонської облради вимагав $30 тисяч за виділення землі на Арабатці Фото: ГПУ

Чиновник вимагав хабар за виділення трьох земельних ділянок на території с. Щасливцеве

Радника голови Херсонської обласної ради затримали за підозрою у отриманні $30 тисяч хабара, повідомили у військовій прокуратурі.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Військова прокуратура Південного регіону України, спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Одеській області та за оперативного супроводження спецпідрозділу «К» Головного управління СБ України в АР Крим задокументувала злочинну діяльність директора комунального закладу «Пансіонат Арабатська стрілка», який є радником голови Херсонської обласної ради.

Установлено, що вказаний посадовець, попередньо змовившись зі службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США. В таку суму він оцінив сприяння у виділенні трьох земельних ділянок на території с. Щасливцеве.

Наразі слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії.

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.