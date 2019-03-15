Реванш Москви? Партія Рабіновича через суд скасувала рішення, яке захищало українську мову на Житомирщині



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Лідери Опозиційної платформи - «За життя» Вадим Рабінович і Віктор Медведчук

Місцевий суд вважає, що спірне рішення Житомирської обласної ради порушує норми Конституції і закон про культуру

Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення Житомирської обласної ради від 25.10.2018 №1283 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 28 лютого.

Позивачем у справі виступила Житомирська регіональна організація політичної партії «За життя». На її думку, заборона обласної ради унеможливить застосування підручників (книг) російською мовою у дошкільних та шкільних навчальних закладах, де навчаються особи, які належать до національних меншин; унеможливить роботу російськомовних театрів та музеїв, які публічно використовують експозиції (культурний продукт), вироблені російською мовою, в тому числі, старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність.

Представники Житомирської обласної ради заперечили і вважали, що рішення обласної ради носить рекомендаційний характер і має на меті знизити напругу в суспільстві, захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави- агресора та подолати наслідки тривалої лінгвістичної русифікації і діє доти, доки не закінчиться «окупація українських територій».

Житомирський окружний адмінсуд дійшов висновків, що акти Житомирської обласної ради, голови ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Також це стосується спірного рішення від 25.10.2018 №1283.

При цьому питання мовної політики в державі, в тому числі на території області, не входить до компетенції обласних рад як органу місцевого самоврядування, оскільки порядок застосування мов визначається виключно законами України.

«Наведені обставини дають суду підстави до висновку, що рішення Житомирської обласної ради від 25.10.2018 №1283 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області» прийнято із перевищенням повноважень… Також рішення Житомирської обласної ради від 25.10.2018 №1283 порушує норми Конституції України та Закону України «Про культуру», а тому є протиправним», - сказано у рішенні суду.

Крім цього, суд вважає, що Житомирська обласна рада не конкретизувала продукти, щодо використання яких введено мораторій, а фактично рекомендовано запровадити мораторій лише за однією ознакою - російська мова. Водночас, робить висновок окружний адмінсуд, примусова заборона використання навіть і культурного продукту на мові країни-агресора, без самоусвідомлення щодо його негативних наслідків особами, не може мати належного та легітимного результату.

Як відомо, політичну партію «За життя» (нині вона називається Опозиційна платформа - «За життя») очолює нардеп від Опозиційного блоку Вадим Рабінович. Головою політради партії є кум російського президента Путіна і лідер Всеукраїнського громадського руху «Український вибір-Право народу» Віктор Медведчук.

Львівський окружний адміністративний суд 16 січня 2019 року в повному обсязі задовольнив позов Всеукраїнського громадського руху «Український вибір-Право народу» і визнав протиправним та недійсним рішення Львівської обласної ради VII скликання від 18 вересня 2018 року № 745 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області».

Нагадаємо, що протягом вересня-листопада 2018 року три обласні ради в Україні (Львівська, Житомирська і Тернопільська) ухвалили однотипні мораторії на публічне використання російськомовного культурного продукту на своїх територіях. Вони передбачають заборону відтворення аудіовізуальних творів мовою держави-агресора, тобто Росії до моменту повного припинення окупації території України.

Під час прийняття цих мораторіїв місцеві ради керувалися постановою Верховної Ради від 27 січня 2015 року № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», а також врахували численні звернення патріотичних і ветеранських громадських організацій.