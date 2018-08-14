Рейтинг найкомфортніших міст світу від The Economist: Київ став аутсайдером



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Фото trucker.lt

The Economist: Рівень комфортності столиці України скоротився майже на 13%

Агентство EIU, яке входить в групу The Economist, склало щорічний рейтинг найбільш комфортних для життя міст планети.

Так, Відень, Мельбурн і Осака в 2018 році були самими комфортними для життя містами,вважає дослідницький підрозділ The Economist. У верхній частині рейтингу найчастіше зустрічаються міста Австралії і Канади - в топ-10 увійшли по три міста від кожної з цих країн. Також в топ-10 виявилися два японських міста (крім Осаки в рейтинг увійшла столиця країни - Токіо). Таким чином, крім Відня у верхній частині списку виявився лише ще одне європейське місто - данський Копенгаген.

Крім того, агентство показало список міст світу, які за останні п'ять років більше всіх інших погіршили свої позиції в рейтингу. Головним аутсайдером цього антирейтингу став Київ, який зайняв 118 місце з 140.

Наголошується, що рівень комфортності столиці України скоротився майже на 13% - 12,6%.

Серед інших аутсайдерів рейтингу є Сан-Хуан у Пуерто-Ріко, показник якого скоротився на 8,9% і посів у загальному рейтингу 89 місце. Далі йдуть столиця Сирії Дамаск – показники скоротилися на 7,7% і він займає останнє місце у рейтингу найкомфортніших міст світу – 140. Столиця Венесуели Каракас впала на 5,1% і посіла 126 місце. Парагвайський Асунсьйон опустився на 4,5% і посів 102 місце.

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Критерії комфортності включають рівень охорони здоров'я, стабільність і безпеку, розвиток міста, освіту і культуру.