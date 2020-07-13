Резніков впевнений, що Росія змінить представників «ЛДНР» у Мінську



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Віцепрем’єр: Нинішня команда з того боку вже не може змінити свою сутність

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні прокоментував останні перемовини з росіянами.

«Я переконаний, що заміна представників «ЛДНР» в тристоронній контактній групі, як мінімум, точно в інтересах РФ, яка не може довго залишатися в такому ж само уповільненому процесі. Навіть аби просто відповісти на запитання європейській спільноти: а чого ви не домовляєтеся з Україною? Вони ж вам все зробили, підняли рівень делегації, показують серйозність намірів, а ви чого? Треба буде щось на це відповідати», - зазначив він.

За словами Рєзнікова, нинішня команда з того боку вже не може змінити свою сутність. «У них архітектура м’язів роту так вже склалася за шість років, що сказати «Так, ми згодні» вони просто неспроможні. Тому питання ротації – це питання часу. Вони будуть змушені їх замінити. Ви ж не забувайте, що в Росії так само змінюється вплив. Історія про «башти Кремля» – це не просто метафора і це відчувається», - додав він.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.