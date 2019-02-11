РФ хоче за шість років витратити на національні проекти 25,7 трлн рублів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед аутсайдерів фінансування – культура, підтримка малого і середнього підприємництва, зайнятості

Уряд РФ опублікував основні параметри реалізації національних проектів, які були визначені в указах Путіна від травня 2018 року. Про це пише російський ресурс РБК.

Мова йде про роботу на 13 ключових напрямках, в рамках яких і будуть реалізовувати конкретні проекти. На них передбачається до 2024 року виділити 25,7 трлн рублів. Із цієї суми 13,2 трлн рублів дасть федеральний бюджет, 4,9 трлн рублів дадуть бюджети регіонів, а 7,5 трлн рублів мають прийти із небюджетних коштів.

Для фінансування проектів, як відзначав в грудні Дмитро Медведєв, було збільшено ПДВ із 18% до 20%, скоректовано акцизну політику і перерозподілено джерела фінансування по ряду програм.

Найбільше коштів – 6,35 трлн рублів – витратять на модернізацію магістральної інфраструктури. На екологію планують виділити 4,04 трлн рублів, а на демографію – 3,11 трлн рублів. Цифрова економіка буде коштувати 1,6 трлн рублів.

Водночас на підтримку зайнятості і продуктивність праці витратять лише 52,1 млрд рублів, на культуру – 113,5 млрд рублів, а на допомогу малому і середньому підприємництву – 481,5 млрд рублів за наступні 6 років.