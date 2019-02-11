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    РФ може продати Шрі-Ланці додаткові гелікоптери Мі-17

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    Гелікоптер Мі-17 закупить Шрі-Ланка&nbsp; - РФ може продати Шрі-Ланці додаткові гелікоптери Мі-17
    Гелікоптер Мі-17 закупить Шрі-Ланка 

    Гелікоптери будуть використовуватися в миротворчих місіях ООН

    Шрі-Ланка веде переговори із РФ щодо закупівлі додаткової партії гелікоптерів Мі-17, які будуть використовуватися для участі в миротворчих місіях ООН. Про це повідомляє спеціалізований ресурс Global Security.

    Станом на червень 2018 року Шрі-Ланка була 35 контрибутором миротворчих сил ООН, надавши 686 осіб для участі в них. 

    До цього сторони обговорювали дане питання в рамках візиту делегації ланкійського міністерства оборони до Москви в вересні 2018 року. Факт продовження переговорів між РФ і Шрі-Ланкою підтвердив посол Даян Джаятіллека. При цьому за його словами на сьогодні не погоджена ні кількість нової партії гелікоптерів, ні вартість домовленості.

    Починаючи із 1991 року Шрі-Ланка закупила 10 гелікоптерів Ми-17 і 4 гелікоптери Мі-171Ш в РФ. На сьогодні більше 100 країн світу є операторами даного гвинтокрила, який має пасажирську, вантажну, медичну, рятувальну і військову модифікації.  

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