РФ на Донбасі використовує новітні системи радіоелектронної боротьби
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Розсилка
Учасники місії ОБСЄ виявили нещодавно розроблені російські комплекси РЕБ
На Донбасі виявлена новітня система радіоелектронної боротьби (РЕБ), що надійшла на озброєння сил РФ в поточному році.
Про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому на сайті Bellingcat.
«Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала важливе спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, у тому числі новітнього РБ109-А «Билина», який був вперше застосований в ході навчань «Захід-2017» і поступив на озброєння Збройних сил (ЗС) Росії тільки в цьому році», - йдеться в звіті
Так, 28 липня в непідконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ виявив 4 різні системи радіоелектронної боротьби («Леєр-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Билина»і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репелент-1») біля н. п. Чорнухине (64 км до південно-заходу від Луганська).
З чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна («Леєр-3») раніше спостерігалася в Україні, а інші три («Красуха-2», «Билина» і «Репелент-1») раніше на сході України офіційно не спостерігалися.
Розробка російського комплексу «Репелент-1» завершилася в 2016 році. Ця система здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відображення масових атак безпілотників.
«Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядової безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і збройних безпілотників українських сил», - йдеться у звіті.
«Красуха-2» перебуває на озброєнні ЗС Росії з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, у тому числі літаки, ракети і літакові радари, на відстані у сотні кілометрів.
Повідомляється, що «Билина» - найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році і досі спостерігали тільки на навчаннях «Захід-2017».