РФ відмовилася від передачі Україні політв'язня Виговського

Виговський був першим українцем, щодо якого розпочали процедуру передачі

Російська влада відмовилася передати Україні політв'язня Валентина Виговського, який відбуває термін за звинуваченнями у шпигунстві. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков. «У листопаді Валентин Виговський отримав повідомлення, що Росія відмовляється передавати його Україні за процедурою «напряму для відбування покарання на



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Виговський був першим українцем, щодо якого розпочали процедуру передачі

Російська влада відмовилася передати Україні політв'язня Валентина Виговського, який відбуває термін за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

«У листопаді Валентин Виговський отримав повідомлення, що Росія відмовляється передавати його Україні за процедурою «напряму для відбування покарання на Батьківщині» в порядку глави 55 КПК РФ», - написав адвокат.

Він зазначив, що Виговський був першим українцем, щодо якого розпочали процедуру передачі.

«Була теорія, що, можливо, це буде робочий варіант обміну, який не потребує підписання Путіним помилування. Тому що Путіну явно не подобається їх підписувати, а особливо відповідати потім на питання про це. Спробувати варто, хоча б щоб переконатися, що не працює. Переконалися. Цей варіант закритий», — повідомив адвокат.

У лютому 2017-го Дарницький суд Києва визнав вирок засудженого за шпигунство в Росії українця Валентина Виговського і почав процедуру його передачі в Україну в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб.

Московський обласний суд 15 грудня 2015 року засудив громадянина України Валентина Виговського до 11 років позбавлення волі за економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії.

Міністерство закордонних справ України в серпні внесло Виговського в список політв’язнів, що засуджені або перебувають під слідством у Росії.

26 квітня 2016 року Мін'юст направив Росії запит на видачу засудженого українця Виговського.