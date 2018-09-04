Ринкова вартість Amazon досягла $1 трлн



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Amazon стала третьою в історії компанією, яка переступила позначку в $1 трлн

Капіталізація інтернет-рітейлера Amazon слідом за Apple перевищила $1 трлн, свідчать дані Нью-Йоркської біржі. На початку торгів у вівторок, 4 вересня, акції компанії виросли майже на 2% до максимальних $2050,49 за папери.

Ринкова вартість Apple досягла $1 трлн на початку серпня після публікації сильного квартального звіту. Amazon знадобилося всього п'ять тижнів, щоб досягти такого ж результату.

Amazon стала третьою в історії компанією, яка переступила позначку в $1 трлн. Першому це вдалося китайському нафтовому гігантові PetroChina в 2007 році - правда, в результаті ринкового казусу.

Раніше повідомлялося, що засновник інтернет-компанії Amazon.com Inc. Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії. Його статок перевищив суму у 150 мільярдів доларів.

Джерело: Ведомости