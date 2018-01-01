Різкого відтоку іноземних інвестицій з України не буде - економіст

Як зазначив експерт, помітний відтік іноземних грошей з України був у 2008-2009 роках, коли велика кількість портфельних інвесторів почали виводити власний капітал

Інвестори, які вкладали гроші в український бізнес з початку революції, не зможуть швидко покинути інвестиційне середовище країни. Багато хто буде чекати більш сприятливої економічної ситуація, через ризик втрати грошей. Такого висновку дійшов Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час прес-конференції в прес-центрі



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Як зазначив експерт, помітний відтік іноземних грошей з України був у 2008-2009 роках, коли велика кількість портфельних інвесторів почали виводити власний капітал

Інвестори, які вкладали гроші в український бізнес з початку революції, не зможуть швидко покинути інвестиційне середовище країни. Багато хто буде чекати більш сприятливої економічної ситуація, через ризик втрати грошей. Такого висновку дійшов Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Якщо ти інвестор, який вкладався в українське підприємство, твій інвестиційний цикл – 5-10 років. Навіть якщо ти ввійшов у 2012 році, потенційно зможеш вийти зі своєї інвестиційної позиції лише у 2019 році. Чи вийдеш ти, якщо вклав мільйон доларів, а ціна твоє інвестиції в 2019 складатиме лише півмільйона на фоні низького інвестиційного інтересу до країни? Скоріш за все ти займеш позицію очікування», – сказав економіст.

Як зазначив експерт, помітний відтік іноземних грошей з України був у 2008-2009 роках, коли велика кількість портфельних інвесторів почали виводити власний капітал, через початок кризи в Україні та світі. Тоді серед наслідків було обвалення фондового ринку країни та зростання курсу долара.

«Але сьогодні таких інвесторів, які спекулювали б на нашому фондовому ринку, немає. А навіть якщо вони і є, то їх настільки мало, що вони не здатні серйозно змінити ситуацію», – прокоментував Олег Устенко.

Дивіться повне відео прес-конференції: