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    Росія отримала зброю з Іраку для війни проти України – The Guardian

    Росія отримала зброю з Іраку для війни проти України – The Guardian
    фото: АР

    Озброєння доставили агресору морем на суднах піж прапорами Ірану та Росії

    Росія отримала з Іраку зброю та боєприпаси для війни в Україні за допомогою контрабандистів з Ірану. Таку інформацію розповсюдила британська газета The Guardian.

    Видання з посиланням на неназваних представників Сил народної мобілізації в Іраку та регіональних розвідувальних служб заявило, що Іран передав Росії зенітно-ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, а також повернув російський ЗРК С-300, який раніше Тегеран купив у Москві.

    Зокрема, 26 березня один із підрозділів Сил народної мобілізації переправив з Іраку в Іран ручні гранатомети і протитанкові ракети. Іранські воєнні відправили вантаж по морю в Росію.

    1 квітня Сили народної мобілізації переправили в Іран дві реактивні системи залпового вогню Astros II виробництва Бразилії.

    У ці ж дні, за даними The Guardian, три вантажних судна, які можуть перевозити військові товари, перетнули Каспійське море з міста Бандар-Анзалі в Ірані до Астрахані в Росії. Одне судно йшло під прапором Ірану, ще два – під прапором Росії.

    Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія отримала зброю з Іраку для війни проти України – The Guardian