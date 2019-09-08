Росія повинна негайно звільнити всіх інших українців, - Держдеп



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Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, наголосили у Держдепі

У США привітали звістку про звільнення 35 українців, утримуваних Росією

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити всіх українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які лишаються незаконно ув’язненими та хочуть бачити ознаки «більш активного діалогу між РФ та Україною». Про це йдеться у заяві Держдепартамента США.

У Держдепі привітали звістку про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 полонених, утримуваних Україною.

«Ми постійно закликали звільнити 24 членів українських екіпажів, затриманих Росією після нападу на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки у листопаді 2018 року, а також Олега Сенцова та інших політв’язнів. Ми вітаємо повідомлення про те, що вони повернулися додому», - йдеться у заяві.

«Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув’язненими», - наголосили у Держдепі.

У заяві відомства зазначено, що США «хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною».

«Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягти дипломатичного вирішення конфлікту, підбурюваного Росією на сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в рамках Мінських угод», - заявляють у Держдепартаменті.