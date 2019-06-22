Росія утилізує український підводний човен, захоплений під час анексії Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія утилізує підводний човен Запоріжжя

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на утилізацію кількох кораблів, серед яких є український підводний човен Запоріжжя, який РФ захопила під час анексії Криму.

Про це повідомляється на порталі держзакупівель.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 25 липня. Сума контракту невідома.

У документах тендеру одним з лотів фігурує дизельний підводний човен проекту 641, але не вказано його назву. Однак, у складі ВМФ РФ є тільки одна субмарина цього типу — Запоріжжя.

Нагадаємо, Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.