Росія утилізує український підводний човен, захоплений під час анексії Криму
Росія утилізує підводний човен Запоріжжя
Міністерство оборони Росії оголосило тендер на утилізацію кількох кораблів, серед яких є український підводний човен Запоріжжя, який РФ захопила під час анексії Криму.
Про це повідомляється на порталі держзакупівель.
Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 25 липня. Сума контракту невідома.
У документах тендеру одним з лотів фігурує дизельний підводний човен проекту 641, але не вказано його назву. Однак, у складі ВМФ РФ є тільки одна субмарина цього типу — Запоріжжя.
Нагадаємо, Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.