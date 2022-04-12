Росія вже випустила по Україні понад 1500 ракет, агресор перекидає сили з Білорусі на Донбас

За оцінками Пентагону, чимало батальйонних тактичних груп росіян неефективні в бою

Сполучені Штати помітили зусилля Росії з переоснащення/підсилення постачання військ на Донбасі. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу, пише «Голос Америки».

Транспортний конвой, що прямує з півночі від Ізюму, доправляє елементи управління та контролю, засоби забезпечення, роторні блоки для авіації. За даними представника Пентагону, наявні ознаки того, що російські сили, перекинуті з півночі України в Білорусь та до російського міста Валуйки, зараз рухаються на схід України.

Крім цього, Росія підсилює свої позиції на південь від Донецька артилерійськими підрозділами.

«Ми не вважаємо, що новий наступ на сході України уже почався», - додав офіційний представник оборонного відомства.

«Вони [Росія] працюють над посиленням свого потенціалу. За нашими оцінками, чимала кількість їхніх батальйонних тактичних груп (БТГ) неефективні в бою. Побачимо, як росіяни будуть їх переформовувати або повертати на бойові позиції», – сказав високопосадовець Пентагону.

За його словами, США все ще оцінюють північно-східне угруповання російських військ у понад 20 БТГ, причому більше половини з них зараз знаходиться в Україні. Посадовець оборонного відомства зауважив також, що з 55 БТГ південно-східного угруповання російських військ в Україні, знаходяться майже всі.

Росія не в змозі зупинити потік безпекової допомоги Україні, наголосив представник Пентагону. Він також зауважив, що українці діють спритно й оперативно, захищаючи свої системи протиповітряної оборони.

«Ми дійсно бачили, що Росія здійснила авіаудар по міжнародному летовищу Дніпра, і вважаємо, що внаслідок цього удару певну інфраструктуру аеропорту було зруйновано», – сказав посадовець Міноборони США.

Водночас, як він додав, «немає доказів на підтвердження заяв Росії про знищення нею зенітно-ракетних систем S-300».

В цілому, з початку російської агресії ворог випустив по Україні понад 1500 ракет, підрахували у Пентагоні.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.