Росія знищить українську субмарину «Запоріжжя»



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Підводний човен «Запоріжжя» РФ хоче знищити

У тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641

Росія хоче утилізувати захоплений у 2014 році підводний човен «Запоріжжя» проекту 641 Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів. У самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина «Запоріжжя» (U-001).