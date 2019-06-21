Росія знищить українську субмарину «Запоріжжя»
У тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641
Росія хоче утилізувати захоплений у 2014 році підводний човен «Запоріжжя» проекту 641 Військово-морських сил ЗСУ.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів. У самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина «Запоріжжя» (U-001).
Спущено на воду в Ленінграді 29 травня 1970 як Б-435. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР, з 1997 входить до складу ВМС України.
За 2001–2011 роки корабель пройшов капітальний ремонт. 22 березня 2014 човна захопив Чорноморський флот Росії. 29 березня 2014 РФ погодилася передати підводного човна Україні.