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    Росія знищить українську субмарину «Запоріжжя»

    • Розсилка
    Підводний човен &laquo;Запоріжжя&raquo; РФ хоче знищити&nbsp; - Росія знищить українську субмарину «Запоріжжя»
    Підводний човен «Запоріжжя» РФ хоче знищити 

    У тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641

    Росія хоче утилізувати захоплений у 2014 році підводний човен «Запоріжжя» проекту 641 Військово-морських сил ЗСУ.

    Про це повідомляє Український мілітарний портал. 

    Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів. У самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина «Запоріжжя» (U-001).

    «Запоріжжя» — український дизельно-електричний підводний човен. Багатоцільовий великий підводний човен 641-го проекту (англ.Foxtrot class за класифікацією НАТО).

    Спущено на воду в Ленінграді 29 травня 1970 як Б-435. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР, з 1997 входить до складу ВМС України.

    За 2001–2011 роки корабель пройшов капітальний ремонт. 22 березня 2014 човна захопив Чорноморський флот Росії. 29 березня 2014 РФ погодилася передати підводного човна Україні.

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