Росіянин відсудив торгову марку у компанії Roshen

Суд з інтелектуальних прав задовольнив позов підмосковного індивідуального підприємця Олега Сохацького

Суд за позовом російського підприємця припинив охорону знака Kremona за компанією «Рошен». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Суд з інтелектуальних прав у вівторок, 9 січня, задовольнив позов підмосковного індивідуального підприємця Олега Сохацького до Дочірнього підприємства «Кондитерська компанія



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Суд з інтелектуальних прав задовольнив позов підмосковного індивідуального підприємця Олега Сохацького

Суд за позовом російського підприємця припинив охорону знака Kremona за компанією «Рошен». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Суд з інтелектуальних прав у вівторок, 9 січня, задовольнив позов підмосковного індивідуального підприємця Олега Сохацького до Дочірнього підприємства «Кондитерська компанія «Рошен» (Київ, Україна) про дострокове припинення правової охорони товарного знака Kremona (№423199) щодо товарів 30- го класу МКТП (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання) внаслідок його невикористання.

В інформації на сайті суду йдеться, що суд вирішив достроково припинити правову охорону товарного знака Kremona по відношенню до всіх товарів 30-го класу МКТП.

За даними сайту Роспатенту, оспорюваний знак був зареєстрований на компанію 19 листопада 2010 року до 12 серпня 2019 року.

Корпорація Roshen входить в топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпеди кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина). Виробнича діяльність Липецької фабрики (РФ) була зупинена з 1 квітня 2017 року.