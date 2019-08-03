Російські сили мусять піти з Донбасу, – Волкер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил, - Волкер Фото «Дзеркало тижня»

Росія випробовує озброєння на Донбасі, і це треба змінити, - Курт Волкер

Виведенню російських військових з Донбасу і досягнення виконання мінських домовленостей може посприяти розгортання миротворчої операції ООН у регіоні. «Російські сили мусять піти (з Донбасу – 24 канал)», – сказав спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пише «Тиждень.ua».

А після того, як Росія піде, має бути організований певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати мінські домовленості. Наприклад, що створити умови для проведення місцевих виборів.

«Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, є розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону», – сказав Волкер.

Це не єдиний шлях, але «варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил».

Також Волкер наголосив, що Росія здійснює воєнну операцію на Донбасі.

«Тож вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає. Але над цим треба працювати», – підсумував Волкер.