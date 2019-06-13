Російські силовики з автоматами заблокували ринок в окупованому Сімферополі (фото, відео)
Співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії перевіряють документи у людей
Російські силовики в масках і з автоматами в четвер, 13 червня, оточили ринок «Привоз» в окупованому Сімферополі, перекрили всі входи і перевіряють документи у людей, як повідомляють очевидці, «не слов'янської зовнішності», в тому числі у кримських татар.
Про це повідомив у Facebook активіст Шакір Шакіров.
За його інформацією, є затримані.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії з посиланням на очевидців, силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії.
Біля входу на ринок стоїть «автозак». Покупців на ринок не пускають.
Офіційної інформації від підконтрольних Росії силових відомств Криму з цього приводу поки немає.