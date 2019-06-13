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    Російські силовики з автоматами заблокували ринок в окупованому Сімферополі (фото, відео)

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    Російські силовики заблокували ринок &laquo;Привоз&raquo;&nbsp;в Сімферополі, 13 червня - Російські силовики з автоматами заблокували ринок в окупованому Сімферополі (фото, відео)
    Російські силовики заблокували ринок «Привоз» в Сімферополі, 13 червня
    Фото: Facebook Шакір Шакіров

    Співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії перевіряють документи у людей

    Російські силовики в масках і з автоматами в четвер, 13 червня, оточили ринок «Привоз» в окупованому Сімферополі, перекрили всі входи і перевіряють документи у людей, як повідомляють очевидці, «не слов'янської зовнішності», в тому числі у кримських татар.

    Про це повідомив у Facebook активіст Шакір Шакіров.

    За його інформацією, є затримані.

    Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії з посиланням на очевидців, силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії.

    Біля входу на ринок стоїть «автозак». Покупців на ринок не пускають.

    Офіційної інформації від підконтрольних Росії силових відомств Криму з цього приводу поки немає.

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