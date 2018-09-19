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    Російський капітан сів у тюрму в Швеції за нетверезе керування судном

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    Судно BBC Lagos сіло на мілину біля узбережжя Швеції - Російський капітан сів у тюрму в Швеції за нетверезе керування судном
    Судно BBC Lagos сіло на мілину біля узбережжя Швеції

    53-річний громадянин РФ визнав, що заснув під час вахти, що і спричинило аварію

    Російського капітана вантажного судна BBC Lagos засудили у Швеції до чотирьох місяців за ґратами за керування кораблем у стані алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомляє The Local.

    130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від міста Гельсінгборг на західному узбережжі Швеції. 

    Судно прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстроване на карибських островах Антигуа і Барбуда.

    Капітан судна, 53-річний громадянин РФ, пізніше визнав, що заснув під час вахти, що і спричинило аварію. Він сказав поліції, що випив всього 25-30 грамів віскі за п'ять годин до інциденту.

    Однак експертиза показала, що концентрація алкоголю в крові росіянина становила до 2,76 проміле, тоді як у Швеції дозволена кількість алкоголю під час керування транспортним засобом на морі становить 0,2 проміле.    

     

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