Російський корабель протаранив міст в Південній Кореї (відео)



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Судно врізалося в міст між опорами, пошкодивши його нижній рівень Фото: Yonhap

Капітан судна Seagrand на момент аварії перебував в стані алкогольного сп'яніння

Вантажне судно під прапором Росії в четвер врізалося в міст Кванан в південнокорейському Пусані.

Про це повідомляє інформагентство Yonhap з посиланням на берегову охорону. За його інформацією, капітан судна був п'яний.

Судно Seagrand прибуло в Пусан вранці в середу з вантажем залізних труб. У четвер воно вийшло з порту і повинно було направитися до Владивостока, проте відхилилося від курсу і пішло в протилежному напрямку - до підвісного мосту, який є відомою туристичною пам'яткою Пусана і другим по довжині в Південній Кореї.

Судно врізалося в міст між опорами, пошкодивши його нижній рівень. Ніхто не постраждав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 효원 김 (@kim__hyo_won) 28 Фев 2019 в 12:17 PST

Відзначається, що за сорок хвилин до цього Seagrand також зіткнувся з круїзним лайнером, пришвартованим в тому ж порту.

Берегова охорона затримала судно і допитала екіпаж. З'ясувалося, що капітан перебуває в стані алкогольного сп'яніння: за результатами аналізів, вміст алкоголю в його крові перевищив допустиму норму майже в три рази.

Yonhap не називає імені капітана, проте відзначає, що він є громадянином РФ. При цьому поки невідомо, чи керував він кораблем під час аварії.

Джерело: Интерфакс