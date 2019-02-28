Російський корабель протаранив міст в Південній Кореї (відео)
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Розсилка
Судно врізалося в міст між опорами, пошкодивши його нижній рівень
Капітан судна Seagrand на момент аварії перебував в стані алкогольного сп'яніння
Вантажне судно під прапором Росії в четвер врізалося в міст Кванан в південнокорейському Пусані.
Про це повідомляє інформагентство Yonhap з посиланням на берегову охорону. За його інформацією, капітан судна був п'яний.
Судно Seagrand прибуло в Пусан вранці в середу з вантажем залізних труб. У четвер воно вийшло з порту і повинно було направитися до Владивостока, проте відхилилося від курсу і пішло в протилежному напрямку - до підвісного мосту, який є відомою туристичною пам'яткою Пусана і другим по довжині в Південній Кореї.
Судно врізалося в міст між опорами, пошкодивши його нижній рівень. Ніхто не постраждав.
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Відзначається, що за сорок хвилин до цього Seagrand також зіткнувся з круїзним лайнером, пришвартованим в тому ж порту.
Берегова охорона затримала судно і допитала екіпаж. З'ясувалося, що капітан перебуває в стані алкогольного сп'яніння: за результатами аналізів, вміст алкоголю в його крові перевищив допустиму норму майже в три рази.
Yonhap не називає імені капітана, проте відзначає, що він є громадянином РФ. При цьому поки невідомо, чи керував він кораблем під час аварії.
Джерело: Интерфакс