Російський опозиціонер отримав політичний притулок в Україні



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У 2017 році Белецький брав участь у кількох акціях, організованих Олексієм Навальним

Російський опозиціонер Іван Белецький розповів, що процедура отримання статусу біженця в Україні тривала майже рік

Російський опозиціонер, націоналіст Іван Белецький отримав посвідчення біженця в Україні.

Про це Белецький повідомив на сайті заснованої ним громадської організації «Інститут національної політики».

«Україна офіційно надала мені притулок в повному обсязі, всі документи отримані на руки. За три роки маю право отримати громадянство України. Офіційна влада України визнала всі кримінальні та адміністративні переслідування з боку РФ політично мотивованими і пов'язаними з моєю опозиційною діяльністю, яка була спрямована на відстоювання демократичних цінностей в РФ», - зазначив Белецький.

Він уточнив, що процедура отримання статусу біженця тривала трохи більше 11 місяців (березень 2018 - лютий 2019), і ще близько місяця тривало виготовлення документів.

«Протягом усього часу перебування в Україні неодноразово перевірявся з боку СБУ. Україна, а також всі учасники ООН, не мають права мене видати на територію РФ. Україна бере зобов'язання щодо мого міжнародного захисту в повному обсязі», - повідомив російський опозиціонер.

Як відомо, Белецький почав політичну діяльність у Росії на початку 2000-х років. У лютому 2017 року став засновником оргкомітету «Партії націоналістів». У 2017 році брав участь у кількох акціях, організованих Олексієм Навальним. У липні 2017 року після арештів наближених до нього опозиційних діячів втік до України.

30 березня 2018 року суд у Москві виніс постанову про заочний арешт одного з лідерів незареєстрованої «Партії націоналістів» Івана Белецького за «заклики до екстремізму через інтернет».

Джерело: Укрінформ