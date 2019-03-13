Російський рубль частково укріпився із початку березня



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Російські експортери готуються до початку виплати податків, продаючи долари і купляючи рублі

Радикальному укріпленню рубля заважає постійна загроза нових санкцій США

Російська валюта обновила мінімуми із кінця лютого. Так, курс рубля до євро опускався в рамках торгів нижче позначки 74 рублів, що є мінімумом із 25 лютого. В той же час курс долара повернувся до мінімуму, який був із 27 лютого – 65,55 рублів за долар.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Така корекція відбувається на фоні зростання ціни на нафту. Ціна бареля марки Brent складає 67,4 долари, що лише на 0,5% менше локального максимуму, який спостерігався 22 лютого. Російські експортери готуються до початку виплати податків, продаючи долари і купляючи рублі. Це допомагає укріпленню курсу рубля.

Також іноземці активно купляють облігації федерального займу – в лютому їх було куплено на 46 млрд. рублів. Також в січні-лютому профіцит по балансу поточних операцій виріс на 8,3% в порівнянні із подібним періодом 2018 року. Цей показник в 2019 році склав 22,3 млрд. доларів.

Це може призвести до того, що на кінець березня курс долара зменшиться до позначки в 65 рублів. Проте більш радикальному укріпленню російської валюти заважає можливість посилення санкцій США. В першу чергу мова йде про обмеження на роботу із облігаціями федерального займу.