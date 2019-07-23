Російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї



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Військово-повітряні сили Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли

Південнокорейські реактивні літаки 23 липня здійснили два попереджувальні постріли по російському військовому літаку через його вторгнення в повітряний простір Південної Кореї над Східним (Японським) морем.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на корейське Міністерство національної оборони.

Посилаючись на офіцерів Об'єднаного комітету начальників штабів, корейське інформаційне агентство «Йонхап» заявило, що російський літак двічі порушив повітряний простір Південної Кореї, перш ніж був відкритий вогонь.

Військовий літак Росії був одним із трьох, що увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї, два китайські літаки також були зафіксовані в цій зоні. Це був перший випадок, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї, повідомив представник міністерства агенціям Reuters і AFP.

Коментарів від російських чи китайських чиновників щодо цих інцидентів не було.

Влада Південної Кореї заявила, що подає офіційні скарги на дії відповідних країн.

Джерело: Радіо Свобода