Російського політтехнолога Малашенка знайшли мертвим в Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Малашенко очолював передвиборний штаб телеведучої Ксенії Собчак, яка балотувалася в президенти Росії в 2018 році

За деякими даними, Малашенко наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

Російський політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко знайдений мертвим в Іспанії.

Про це повідомили джерела видання «Комерсантъ».

Малашенку було 64 роки. За деякими даними, він наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

В середині лютого повідомлялося про госпіталізацію Малашенка в Латвії.

Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов і журналістка Ксенія Собчак підтвердили інформацію про самогубство Малашенка.

Як відомо, Ігор Малашенко був одним із засновників російського телеканалу НТВ, а також генеральним директором РДТРК «Останкіно». У 1996 році Малашенко був головним радником виборчої кампанії кандидата в президенти РФ Бориса Єльцина.

У січні 1997 року Малашенко став одним із засновників ЗАТ «Медіа-Мост», був членом ради директорів компанії. У 2001-2009 роках був гендиректором каналу RTVI.

Малашенко очолював передвиборний штаб телеведучої Ксенії Собчак, яка балотувалася в президенти Росії в 2018 році.