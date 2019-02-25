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    Російського політтехнолога Малашенка знайшли мертвим в Іспанії

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    <p>Ігор Малашенко очолював передвиборний штаб телеведучої Ксенії Собчак, яка балотувалася в президенти Росії в 2018 році</p> - Російського політтехнолога Малашенка знайшли мертвим в Іспанії

    Ігор Малашенко очолював передвиборний штаб телеведучої Ксенії Собчак, яка балотувалася в президенти Росії в 2018 році

    За деякими даними, Малашенко наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

    Російський політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко знайдений мертвим в Іспанії.

    Про це повідомили джерела видання «Комерсантъ».

    Малашенку було 64 роки. За деякими даними, він наклав на себе руки. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

    В середині лютого повідомлялося про госпіталізацію Малашенка в Латвії.

    Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов і журналістка Ксенія Собчак підтвердили інформацію про самогубство Малашенка.

    Як відомо, Ігор Малашенко був одним із засновників російського телеканалу НТВ, а також генеральним директором РДТРК «Останкіно». У 1996 році Малашенко був головним радником виборчої кампанії кандидата в президенти РФ Бориса Єльцина.

    У січні 1997 року Малашенко став одним із засновників ЗАТ «Медіа-Мост», був членом ради директорів компанії. У 2001-2009 роках був гендиректором каналу RTVI.

    Малашенко очолював передвиборний штаб телеведучої Ксенії Собчак, яка балотувалася в президенти Росії в 2018 році.

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