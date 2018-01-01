Розенко розповів, коли середня зарплата в Україні буде 10 тисяч грн

Міністр зазначив, що вперше за багато років Україна почала новий рік практично без боргів по зарплаті бюджетникам

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що середня зарплата в Україні може підвищитися до 10 тис. грн вже у вересні. Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Це реальні цифри. Станом на листопад 2017-го року середня зарплата вже становила близько 7,5 тис. грн. Це при мінімальній зарплаті 3200 грн. Вже зараз з



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Міністр зазначив, що вперше за багато років Україна почала новий рік практично без боргів по зарплаті бюджетникам

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що середня зарплата в Україні може підвищитися до 10 тис. грн вже у вересні.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Це реальні цифри. Станом на листопад 2017-го року середня зарплата вже становила близько 7,5 тис. грн. Це при мінімальній зарплаті 3200 грн. Вже зараз з 1 січня ми підвищили на 18% заробітну плату. Я переконаний, що станом на вересень (2018 року, - ред.) середня зарплата може досягнути 10 тис. грн. І це не штучне регулювання урядом, а чіткий і прогнозований економічний процесс», - наголосив Розенко.

Віце-прем'єр також розповів, що у 2017 році на 40–50% відбулося зростання (оплати праці, - ред), в першу чергу, у бюджетній сфері.

«Це зобов'язання уряду, там було найбільше зростання зарплат, і це соціально справедливо: вчителі, лікарі, працівники культури, соціальної сфери отримували невеликі зарплати. Ми продовжимо це зростання у 2018 році... Підвищується мінімальна зарплата, а отже всі посадові оклади всіх бюджетників автоматично, плюс окремо на 25% ми гарантуємо збільшення зарплат освіті», - наголосив віце-прем'єр.

Розенко також додав, що вперше за багато років Україна почала новий рік практично без боргів по зарплаті бюджетникам.