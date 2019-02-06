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    Розлучення Ані Лорак. Опубліковане повне рішення суду

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    Співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. - Розлучення Ані Лорак. Опубліковане повне рішення суду
    Співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу.

    На думку суду, подальше збереження шлюбу суперечить інтересам відомого подружжя та їхньої дитини

    В Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано повне рішення Шевченківського районного суду Києва від 31 січня стосовно розірвання шлюбу між естрадною співачкою Ані Лорак і турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. 

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст відповідного рішення.

    У своєму позові співачка зазначила, що подружнє життя у сторін не склалось, оскільки, відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіра, почуття любові та поваги втрачено. Також вони не проживають однією сім'єю, а тому шлюбні відносини припинені.

    У суді представник Ані Лорак просив задовольнити позов її клієнтки і розірвати шлюб, укладений між нею та відповідачем від 15 серпня 2009 року.

    При цьому, представник Мурата Налчаджіоглу не заперечував проти задоволення позовних вимог.

    Суд опрацював усі докази і дійшов висновків, що «шлюб між сторонами носить формальний характер, збереження їх сім'ї є неможливим, а тому є усі підстави для розірвання шлюбу, оскільки, подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу буде суперечити їхнім інтересам та інтересам їх дитини».

    Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

    Раніше брат української співачки Ігор Куєк зазначив, що Ані Лорак тривалий час берегла сім'ю і не загострювала уваги преси на сімейних проблемах.

    «Вона берегла, як могла. Це була її життя, любов. Вона берегла шлюб до останнього, намагалася його тримати до останнього», - прокоментував він.

    Разом з тим, Ігор Куєк розповів, що екс-подружжя вже вирішили питання щодо опіки над спільною дочкою Софією. За словами брата співачки, дівчинка буде жити разом з мамою.

    Як відомо, Ані Лорак подала позов на розлучення ще 4 грудня.

    Нагадаємо, що влітку 2018 року чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. Турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна.

    Фанати Лорак навіть провели паралель між її стосунками з російським співаком Сергієм Лазарєвим та недавньою зрадою її чоловіка Мурата. Адже на спільних фотографіях артист завжди обіймає Лорак, а також іноді цілує в щічку і проявляє інші знаки симпатії.

    Ані Лорак вийшла заміж за Мурата Налчаджіоглу у серпні 2009 року. Сама ж співачка живе і працює в Росії.

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