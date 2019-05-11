  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розвідка розсекретила матеріали вбивства Петлюри

    • Розсилка
    Розвідка розсекретила матеріали вбивства Петлюри

    В Україні розсекретили майже 350 ексклюзивних матеріалів про діяльність УНР

    Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

    Про це повідомляє прес-служба розвідки.

    Зокрема, крім оригіналів та копій документів УНР того часу, серед розсекречених документів є дипломатичні і фінансові папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи та фотографії.

    «Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. були взяті з архівних справ, які перебувають на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ, до цього часу були малодоступні для широкого загалу. Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, відкривають нові сторінки української національно- визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, статути, листи, фотографії та багато іншого», - йдеться в повідомленні.

    У розвідці зазначають, що в матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені і матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень.

    Також документи висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи з відновлення козацтва в Україні, стан та діяльність Воєнної організації та утворених військових формувань, фінансові документи.

    «Особливо цікаві матеріали стосовно вбивства Симона Петлюри«, - наголошується в повідомленні.

    Документи були розсекречені з нагоди 100-річчя заснування УНР.

    розвідка документи УНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ