Розвідка розсекретила матеріали вбивства Петлюри



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В Україні розсекретили майже 350 ексклюзивних матеріалів про діяльність УНР

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Про це повідомляє прес-служба розвідки.

Зокрема, крім оригіналів та копій документів УНР того часу, серед розсекречених документів є дипломатичні і фінансові папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи та фотографії.

«Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. були взяті з архівних справ, які перебувають на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ, до цього часу були малодоступні для широкого загалу. Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, відкривають нові сторінки української національно- визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, статути, листи, фотографії та багато іншого», - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що в матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені і матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень.

Також документи висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи з відновлення козацтва в Україні, стан та діяльність Воєнної організації та утворених військових формувань, фінансові документи.

«Особливо цікаві матеріали стосовно вбивства Симона Петлюри«, - наголошується в повідомленні.

Документи були розсекречені з нагоди 100-річчя заснування УНР.