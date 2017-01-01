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    Румунію знову сколихнули багатотисячні протести

    Румуни протестують проти наміру влади переглянути судову систему країни
    У неділю, 26 листопада, тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни. Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту, скандуючи «Злодії», «Ми хочемо справедливості, а не корупції. PSD (Соціал-демократична
    • Вчора, 08:15
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    Акція протесту в Бухаресті
    Акція протесту в Бухаресті

    Румуни протестують проти наміру влади переглянути судову систему країни

    У неділю, 26 листопада, тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни.

    Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту, скандуючи «Злодії», «Ми хочемо справедливості, а не корупції. PSD (Соціал-демократична партія Румунії) – це червона чума».

    За офіційними оцінками, у Бухаресті на мітинг зібралися 30 тисяч людей, ще 20 тисяч – приблизно в 70 інших містах.

    Європейська комісія, іноземні дипломати і тисячі суддів розкритикували плани очолюваної PSD коаліції з перегляду судової системи, заявивши, що вона поставить систему суду під політичний контроль і послабить боротьбу з поширеною в країні корупцією.

    Критики також кажуть, що вигоду від змін матимуть члени Соціал-демократичної партії Румунії, які перебувають під слідством за підозрою у корупції.

    Відповідно до рейтингу Transparency International, Румунія входить в число найбільш корумпованих країн ЄС.

    PSD в лютому відклала плани переглянути судову систему через масштабні протести.

    Джерело: Радіо Свобода

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