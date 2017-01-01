Румунію знову сколихнули багатотисячні протести

Румуни протестують проти наміру влади переглянути судову систему країни

У неділю, 26 листопада, тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни. Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту, скандуючи «Злодії», «Ми хочемо справедливості, а не корупції. PSD (Соціал-демократична



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Акція протесту в Бухаресті

Румуни протестують проти наміру влади переглянути судову систему країни

У неділю, 26 листопада, тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни.

Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту, скандуючи «Злодії», «Ми хочемо справедливості, а не корупції. PSD (Соціал-демократична партія Румунії) – це червона чума».

За офіційними оцінками, у Бухаресті на мітинг зібралися 30 тисяч людей, ще 20 тисяч – приблизно в 70 інших містах.

Європейська комісія, іноземні дипломати і тисячі суддів розкритикували плани очолюваної PSD коаліції з перегляду судової системи, заявивши, що вона поставить систему суду під політичний контроль і послабить боротьбу з поширеною в країні корупцією.

Критики також кажуть, що вигоду від змін матимуть члени Соціал-демократичної партії Румунії, які перебувають під слідством за підозрою у корупції.

Відповідно до рейтингу Transparency International, Румунія входить в число найбільш корумпованих країн ЄС.

PSD в лютому відклала плани переглянути судову систему через масштабні протести.

Джерело: Радіо Свобода