Румунка може очолити відомство ЄС по боротьбі із корупцією



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На своїй попередній посаді Кевеші проводила розслідування щодо міністрів, мерів і членів парламенту Румунії

Офіс європейського державного прокурора почне працювати в 2020 році

Колишній головний прокурор антикорупційного відомства Румунії Лаура Кодруца Кевеші лідирує в процесі відбору керівника Офісу європейського державного прокурора (EPPO).

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

На своїй попередній посаді Кевеші проводила розслідування щодо міністрів, мерів і членів парламенту Румунії. Проте в липні 2018 року, відповідно до рішення генерального прокурора, Лаура Кодруца Кевеші була звільнена.

Рішення про створення Офісу європейського державного прокурора було прийнято 20 країнами ЄС в 2017 році. Даний орган буде відповідати за розслідування масштабних транскордонних фінансових злочинів.

Офіс європейського державного прокурора має почати роботу в 2020 році.