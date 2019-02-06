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    Румунка може очолити відомство ЄС по боротьбі із корупцією

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    <p>На своїй попередній посаді Кевеші проводила розслідування щодо міністрів, мерів і членів парламенту Румунії</p> - Румунка може очолити відомство ЄС по боротьбі із корупцією

    На своїй попередній посаді Кевеші проводила розслідування щодо міністрів, мерів і членів парламенту Румунії

    Офіс європейського державного прокурора почне працювати в 2020 році

    Колишній головний прокурор антикорупційного відомства Румунії Лаура Кодруца Кевеші лідирує в процесі відбору керівника Офісу європейського державного прокурора (EPPO).

    Про це повідомляє ресурс EU Observer.

    На своїй попередній посаді Кевеші проводила розслідування щодо міністрів, мерів і членів парламенту Румунії. Проте в липні 2018 року, відповідно до рішення генерального прокурора, Лаура Кодруца Кевеші була звільнена.

    Рішення про створення Офісу європейського державного прокурора було прийнято 20 країнами ЄС в 2017 році. Даний орган буде відповідати за розслідування масштабних транскордонних фінансових злочинів.

    Офіс європейського державного прокурора має почати роботу в 2020 році.

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