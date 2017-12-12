Ryanair почне літати до України в 2018 році – Омелян

Нова система знижок в «Борисполі» сприятиме виходу Ryanair на український ринок

Найбільший європейський лоукостер Ryanair розпочне польоти до України в 2018 році, в тому числі завдяки новій системі знижок, яка діє в аеропорту «Бориспіль» з 1 лютого. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Відзначимо, з 1 лютого аеропорту «Бориспіль» діє нова програма надання знижок (оферта) для



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Нова система знижок в «Борисполі» сприятиме виходу Ryanair на український ринок

Найбільший європейський лоукостер Ryanair розпочне польоти до України в 2018 році, в тому числі завдяки новій системі знижок, яка діє в аеропорту «Бориспіль» з 1 лютого. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Відзначимо, з 1 лютого аеропорту «Бориспіль» діє нова програма надання знижок (оферта) для обслуговуваних там авіакомпаній. Омелян заперечує, що вона розроблена виключно для задоволення вимог Ryanair, однак відтвердив, що вона встановлює однакові правила гри для всіх авіакомпаній, у тому числі для лоукостерів.

«Цього року Ryanair полетить до України», - все ж уточнив Омелян.

Нагадаємо, в грудні Омелян заявляв, що переговори з Ryanair вийшли на фінальну стадію. У 2017 році вже була зроблена спроба виходу лоукостера на український ринок, але зірвалася через небажання аеропорту «Бориспіль» надати знижки, зокрема, на рейс Київ-Лондон. В оферті, яка діє в аеропорту з 1 лютого, містяться принципи застосування знижок, розміри та умови їх отримання.

Знижками можуть скористатися всі авіаперевізники, які працюють або планують працювати в «Борисполі». Зокрема, вони зможуть розраховувати на знижки від 20% до 80% на збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі за всіх нових пасажирів на регулярних рейсах, яких вдасться залучити авіакомпаніям порівняно з показниками у 2017 році. Знижка буде поступово знижуватися з 80% до 20% протягом чотирьох років.

Друга категорія знижок - від 80% з подальшим зниженням до 20% протягом чотирьох років - дисконт до збору за зліт-посадку літаків. Його можуть отримати авіакомпанії за весь приріст числа регулярних рейсів у порівнянні з 2017 роком.

Третя категорія знижок - за обслуговування трансферних пасажирів в аеровокзалі. Її розмір буде незмінним - 80%.

Четверта категорія дисконту передбачає знижку до збору за обслуговування пасажирів в аеропорту, яка буде нараховуватися за обсяг перевезених пасажирів, що вже літали на регулярних рейсах. Її розмір буде залежати від місячних обсягів перевезення пасажирів. Мінімальний розмір знижки складе 5%. Для цього необхідно буде перевезти за місяць від 5 до 9,9 тис. пасажирів.

Для отримання максимальної знижки в 55% необхідно перевозити щомісяця 260 тис. пасажирів і більше. При підрахунку кількості пасажирів, за перевезення яких можна скористатися четвертим видом знижок, неможна буде включати в обсяг перевезення пасажирів, за які нараховуватимуться перший і третій вид знижок.

Аеропорт зможе змінити норми оферти тільки за умови погодження з авіаперевізниками, які за попередній квартал забезпечили понад 70% обсягів пасажирських перевезень «Борисполя». Програма знижок буде діяти до 31 січня 2022 роки або до досягнення аеропортом пасажиропотоку в 20 млн пасажирів. У 2017 році, який визнано базовим, цей показник склав близько 10,6 млн пасажирів.

Джерело: РБК-Україна