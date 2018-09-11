Ryanair пригрозила новим страйком у Німеччині



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Перший свій страйк співробітники компанії провели 10 серпня

Лоукостер Ryanair оголосив про плани нового 24-годинного страйку на цьому тижні.

Про це повідомляє профспілка пілотів Cockpit.

«Профспілка Cockpit (VC) закликає пілотів Ryanair взяти участь у виробничій акції з середи 12 вересня 2018 року, 3:01 до 13 вересня 2018 року, 2:59 (час берлінський – ред)», - йдеться в повідомленні.

Заклик стосується всіх 400 пілотів, які постійно працюють у Німеччині. Всі рейси, заплановані для вильоту з аеропортів ФРН протягом цього часу, будуть відмінені. Профспілка висловила співчуття пасажирам і запропонувала їм зв'язатися з представниками компанії, щоб дізнатися інформацію про рейси.

Перший свій страйк співробітники компанії провели 10 серпня. Як і минулого разу, предметом трудового спору є зарплати та умови праці пілотів найдешевшої авіакомпанії в Європі. За минулий місяць зрушень в процесі переговорів з роботодавцем не сталося.

У серпні страйк, який провели спільно пілоти в Німеччині, Голландії, Бельгії і Швеції, торкнувся 55 тисяч пасажирів, при тому, що то була скасована лише шоста частина всіх запланованих рейсів.