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    Рятувальники Прикарпаття допомогли туристці, яка травмувалася у горах

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    Рятувальники Прикарпаття допомогли туристці, яка травмувалася у горах

    Потерпіла разом із чоловіком та трьома дітьми йшла на полонину Веснарка, але травмувала ногу і не змогла самостійно пересуватись

    До чергових рятувальників поста Піп Іван поступило повідомлення про те, що 38-річна туристка з Рівненської області травмувала ногу.

    Потерпіла разом із чоловіком та трьома дітьми йшла на полонину Веснарка, але травмувала ногу і не змогла самостійно пересуватись.

    О 15.40 рятувальники Явірницького ПРВ зустріли потерпілу з групою туристів та транспортували її до полонини Веснарка, де передали Верховинським рятувальникам.

    О 21.05 рятувальники Верховинського ПРВ потерпілу туристку разом із сім’єю доставили до села Зелене Верховинського району, звідки вони на власному автотранспорті направились до місця проживання.

    Від госпіталізації потерпіла відмовилась.

    До аварійно-рятувальних робіт залучено 9 рятувальників та 1 одиницю техніки.

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