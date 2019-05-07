Рятувальники знайшли у Карпатах непритомну туристку із Чехії



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Жінку з діагнозом переохолодження направили у лікарню

У Карпатах в районі гори Великий Верх рятувальники знайшли непритомну чеську туристку, у якої напередодні погіршилося самопочуття. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

Вчора, 6 травня о 14:00 годині, супутниця чеської туристки проінформувала рятувальників у телефонному режимі, що її подрузі стало зле. Вона повідомила рятувальникам орієнтовні координати їхнього місцезнаходження.

«О 16:20 рятувальники знайшли потерпілу туристку у непритомному стані в районі гори Великий Верх. Жінці було надано долікарську медичну допомогу та транспортовано до с. Пилипець Міжгірського району, де о 17:10 передано працівникам екстреної медичної допомоги, які доправили іноземку з попереднім діагнозом переохолодження до Міжгірської ЦРЛ», — йдеться у повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено дві групи. В пошуково-рятувальній операції брало участь 10 чоловік та дві одиниці спецтехніки. Надзвичайники рухалися у двох напрямках. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися поганими погодними умовами: туман, шквальний вітер та сильний дощ.