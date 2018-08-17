СБУ на Закарпатті провела масштабні антитерористичні навчання



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Силовики нейтралізували і знешкодили умовних терористів

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Закарпатській області провела антитерористичні навчання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У тренуваннях, які відбулись у Великоберезнянському, Перечинському та Ужгородському районах в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку.

Метою навчань стало посилення міжвідомчої взаємодії із запобігання диверсійним та терористичним загрозам. Силовики здійснили комплекс заходів із нейтралізації і знешкодження умовних терористів, які за легендою навчань збиралися вчинити серію терактів на об`єктах критичної інфраструктури Закарпаття, а також планували провокації серед мирного населення.