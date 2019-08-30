СБУ не займається розслідуванням продажу щоденників з картою України без Криму



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Кім Чен Ин

СБУ вжила заходи для повернення та утилізації даної продукції

Служба безпеки України не займається розслідуванням за фактом продажу щоденників з картою України без окупованого Криму в магазинах мережі гіпермаркетів Metro в Києві.

Про це мовиться у відповіді СБУ на інформаційний запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

При цьому у відомстві уточнили, що були вжиті заходи для повернення та утилізації даної продукції.

Про те, що українська мережа гіпермаркетів Metro продає дитячі шкільні щоденники з картою України без Криму повідомив на початку серпня в Facebook представник Центру громадського здоров’я України Володимир Бируля.

14 липня у Facebook компанія «Папірус» – виробник та постачальник товару, заявила, що тираж щоденника, на якому відображена неповна територія України, вийшов через «порушення процедури перевірки дизайнів».

«Цю помилку ми виявили самостійно, після чого одразу відправили запит на всіх дистриб’юторів про зняття товару з продажу та повернення постачальнику для утилізації. На жаль, частина продукції надійшла в продаж. Ми приносимо вибачення за цю недолугу помилку. Винні у цьому будуть жорстко покарані. Позиція «Папірус» була, є і буде незмінною: Крим – це Україна», – заявили у компанії.

Про те, що українська мережа гіпермаркетів продає дитячі шкільні щоденники з картою України без Криму, повідомляли користувачі соцмереж останніми днями, зокрема 9-го і 11-го серпня.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».