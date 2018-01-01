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    СБУ затримала у Житомирі іноземця, якого розшукував Інтерпол

    Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру
    Співробітники СБУ затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство. Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook. Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 13:45
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    Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру

    Співробітники СБУ затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

    Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

    Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру.

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    СБУ затримала у Житомирі іноземця, якого розшукував Інтерпол
    СБУ затримала у Житомирі іноземця, якого розшукував Інтерпол
    СБУ затримала у Житомирі іноземця, якого розшукував Інтерпол
    СБУ затримала у Житомирі іноземця, якого розшукував Інтерпол

    «Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угруповання. Зловмисник втік із місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ та був оголошений у міжнародний розшук», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що наприкінці січня в обхід встановлених пунктів пропуску він повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.

    Зловмисника затримали в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру. Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями.

    Наразі іноземець утримується під вартою.

     

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    СБУ Інтерпол вбивство наркотики Житомир
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