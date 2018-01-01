Сенат Польщі підтримав законопроект із забороною «бандерівської ідеології»

Кримінальному переслідуванню підлягатимуть особи, які публічно приписують полякам участь у Голокості

Сенатори двох комітетів польського сенату без поправок підтримали зміни до закону про Інститут національної пам'яті, хоч під час засідання пропонувалося виключити зі змін до закону норму про «злочини українських націоналістів». Про це повідомляє TVN 24. «Польщі потрібні інструменти для боротьби за добре ім'я... Передбачена у



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Сенат Польщі

Кримінальному переслідуванню підлягатимуть особи, які публічно приписують полякам участь у Голокості

Сенатори двох комітетів польського сенату без поправок підтримали зміни до закону про Інститут національної пам'яті, хоч під час засідання пропонувалося виключити зі змін до закону норму про «злочини українських націоналістів». Про це повідомляє TVN 24.

«Польщі потрібні інструменти для боротьби за добре ім'я... Передбачена у законі відповідальність... буде застосовуватися у конкретно визначених ситуаціях і призначена для запобігання наклепам щодо Польщі як держави і як нації», - сказав під час засідання комітетів сенату заступник голови МЗС Польщі Ян Дзедзичак. Він також наголосив, що остаточну оцінку таким справам буде давати суд.

Під час засідання комітетів сенатор від «Громадянської платформи» Єжи Федорович пропонував виключити зі змін до закону норму про «злочини українських націоналістів».

«Ми вважаємо, що ця стаття не потрібна», - зазначав він.

Згідно з запропонованими змінами, які польський сейм уже ухвалив 26 січня, кримінальному переслідуванню підлягатимуть особи, які публічно говорять про «польські табори смерті» для визначення нацистських таборів смерті, створених у роки Другої світової війни німцями на території окупованої Німеччиною Польщі або приписують полякам участь в Голокості. Крім того, подібне покарання загрожуватиме за «применшення відповідальності справжніх виконавців цих злочинів».

Дія закону не поширюється на художню або наукову діяльність. Нові положення стосуватимуться як польських громадян, так і іноземців.