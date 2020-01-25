Сенцов в ООН закликав світ боротися за звільнення українських політв’язнів у РФ



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Олег Сенцов виступив на круглому столі у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, організованому постійним представництвом України при ООН Фото: Укрінформ»

За словами Сенцова, після кількох обмінів полоненими «наші люди залишаються у в’язницях Криму та в Росії»

Український режисер, письменник і сценарист, колишній бранець Кремля Олег Сенцов закликав міжнародних партнерів України продовжувати боротьбу за звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів.

Про це Сенцов заявив 24 січня на круглому столі у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, організованому постійним представництвом України при ООН, повідомляє «Укрінформ».

«Україна та її міжнародні партнери мають продовжувати боротися за наших людей, як утримуються у в’язницях як в окупованому Криму, так і на території Росії», - сказав він.

За словами Сенцова, після кількох обмінів полоненими «наші люди залишаються у в’язницях Криму та в Росії».

Він додав, що ситуація з правами людини в тимчасово окупованому Криму «жахлива і продовжує погіршувалися». Завдання міжнародної спільноти, передусім ООН, підкреслив він, постійно тримати проблему окупації Криму та Донбасу на порядку денному.

«Росія витрачає величезні ресурси на пропаганду», - зазначив він. Російська пропаганда, за його словами, спрацювала в Італії, де «без жодних доказів» було засуджено українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

«Про це теж треба постійно говорити», - підкреслив Сенцов.

Відповідаючи на запитання учасників делегацій, він розповів, що був добре обізнаний про тиск, який чинила міжнародна спільнота на Росію щодо його звільнення, зокрема про ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в Криму, у якій вказувалося його ім’я.

«Адвокат тримав мене в курсі справ», - зазначив він. Ці резолюції Сенцов вважає ключовими у звільненні його та інших політичних в’язнів Кремля.

Він також подякував делегаціям країн, котрі долучилися до процесу його звільнення.

Як повідомлялося, ухвалена у грудні 2018 року Генеральною Асамблеєю ООН резолюція щодо ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму визнавала утримуваних у російських в'язницях кримчан Володимира Балуха, Олега Сенцова і Еміра-Усеїна Куку політичними в'язнями.